Москва, , 15:49 — REGNUM Доля продаж новых автомобилей корейских марок составила в России по итогам первых семи месяцев 2020 года 25,4% от общих продаж. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

За период с января по июль 2020 года на российском авторынке было продано 187 885 новых машин корейских марок.

Стоит отметить, что доля отечественных машин составляет в России по итогам отчетного периода 22%. Всего за семь месяцев 2020 года было реализовано 164 005 автомобилей российских марок.

На третьем месте по популярности — модели японских марок. С начала года в России было реализовано 137 519 японских машин. Их доля на российском авторынке составила 18,6%.

Реализация машин немецких брендов составила в России 99 314 экземпляров, что соответствует 13,4% от всех проданных в стране авто. Также за отчетный период жители России приобрели 64 990 французских автомобилей (их доля равна 8,8%), 44 683 чешские машины (доля — 6%), а доля китайских моделей составила 2,9% (21 289 шт.).

Напомним, за первые семь месяцев 2020 года в России было реализовано 740 829 автомобилей — на 13% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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