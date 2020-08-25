Москва, , 15:29 — REGNUM Число заключенных ипотечных договоров, заключенных в Москве в июле 2020 года, превысило показатели годовой давности. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Жилой дом в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным управления, в июле 2020 года в Москве зарегистрировали 9147 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 10% выше показателей июня (8347 договоров) и на 14% больше, чем в июле 2019 года (8015 договоров).

Всего за семь месяцев в Москве зарегистрировали 47 331 ипотечный договор, что ниже на 6% показателя за аналогичный период 2019 года, когда оформили 50 387 ипотек.

«В июле мы вновь наблюдаем положительную динамику зарегистрированных в столице ипотек как в месячном, так и в годовом выражении. При этом если в июне имел место значительный всплеск активности, то текущий рост показателей выглядит достаточно умеренным», — прокомментировал руководитель управления Игорь Майданов.