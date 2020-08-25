Москва, , 15:29 — REGNUM Во время военно-технического форума «Армия-2020» между институтами развития, регионами России и предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), подписано около 30 соглашений на общую сумму свыше 250 млрд рублей. Об этом 25 августа сообщил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

«На полях форума «Армия-2020» подписано около 30 соглашений между предприятиями сектора ОПК, регионами и институтами развития на сумму более 250 миллиардов рублей», — заявил замглавы правительства РФ, слова которого приводит РИА Новости.

Помимо этого, известно, что большинство из заключенных соглашений будет реализовываться в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные автодороги», «Экология» и «Жильё и городская среда».

«Среди крупнейших проектов — строительство современного завода по производству отечественных рефрижераторных контейнеров в Магаданской области и создание производства по изготовлению оборудования для автоматизированных мусоросортировочных комплексов в Нижегородской области мощностью не менее 120 000 тонн твёрдых коммунальных отходов в год», — также рассказал Борисов.

Кроме этого, он указал, что национальные проекты являются хорошим «окном возможностей» для промышленности РВ, включая ОПК.

«Рост доли отечественного производства на внутреннем рынке обеспечит дополнительные рабочие места и наполнит бюджетную систему налогами. Это борьба за новые рынки и запуск новых инвестиционных циклов», — уточнил зампредседателя правительства России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках форума «Армия-2020» представили концепцию двухзвенного «танка будущего», способного после 2040-х годов заменить танк Т-14 «Армата», которая разработана специалистами 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ).