Тюмень, , 15:09 — REGNUM Власти Тюменской области намереваются отказаться от представительского вагона-салона, которого называют губернаторским. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответ пресс-службы главы региона.

Напомним, на сайте госзакупок был опубликован тендер на обслуживание и поддержание в порядке представительского вагона-салона правительства Тюменской области в 2021 году на 5,7 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 28 августа.

служебного представительского вагона-салона, которого называют губернаторским, предварительно потратят более 5,7 млн рублей. Об этом сообщается в конкурсной документации на сайте госзакупок.

По данным закупки, губернаторский вагон имеет несколько купе — служебное, гостевое, для референта, салон для заседаний, кухню, кабинет и душ.

Как пояснили изданию, представительский вагон предназначался для работы в качестве передвижного штаба во время чрезвычайных ситуаций и для транспортировки официальных делегаций.

«Практика показала, что в связи с развитием авиационного сообщения между регионами страны и сети дорог внутри области, в вагоне больше нет особой необходимости», — сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

На данный момент рассматривается условия передачи его РЖД.

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