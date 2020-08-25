Киев, , 15:09 — REGNUM Экономист Александр Охрименко считает, что все заявления правительства Украины, объясняющие преимущества повышения минимальной зарплаты — как минимум «неправда и манипуляция».

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 25 августа.

ИА REGNUM напоминает, что по оценке кабмина, принятое сегодня Радой решение о повышении минимальной зарплаты «разогреет экономику», способствует детенизации зарплатного фонда и общему повышению уровня жизни.

«Триста гривен повышения (с 4,7 тыс. до 5 тыс. грн) не может разогреть экономику. Нужно отменять глупый карантин… Нужно поднимать уровень прожиточный уровень до 5 тыс. грн, а не минималку, вот тогда будет правильно», — заявил Охрименко.

Эксперт также расценил как «смешные» заявления о том, что рост минимальной зарплаты на 300 гривен может вывести зарплату из «конвертов». По его словам, как конкретно это произойдет, знает, видимо, только премьер-министр Денис Шмыгаль. Охрименко предположил, что глава правительства Украины явно не понимает, что такое экономика страны, если делает такие заявления.

Напомним, что перед голосованием в Раде о повышении минимальной зарплаты европейская бизнес-ассоциация заявила, что такое увеличение фискального давления в разгар экономического кризиса и неопределенности будет стимулировать лишь рост сектора «теневых» заработных плат, что приведет к снижению налоговых поступлений от той части бизнеса, которая пойдет на «тенизацию» своей деятельности.