Москва, , 14:49 — REGNUM Обнаруженные Счетной палатой ошибки в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ совсем не критичны, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Они могут быть оперативно устранены в системе и для этого разработчикам баз данных в строгом соответствии с российским законодательством нужно устранить все недочеты и слабые места при сведении персональных данных россиян пенсионного возраста.

Удивителен факт молчания пенсионеров, которые недополучали причитающиеся суммы. В региональных отделениях фонда всегда можно уточнить формулу начисления пенсии, динамику выплачиваемой ежемесячно суммы.

Еще три года назад российские власти планировали создание суперсовременного единого электронного документооборота всех государственных органов. По неизвестным причинам этот проект пока так и не реализован.

Ключевым профильным министерствам и ведомствам страны не помешала бы общая база данных с применением технологий блокчейн.

Внедрение такого решения значительно бы снизила риски некорректного начисления пенсий российским гражданам», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России в ходе проверки работы ПФР в 2017—2019 гг.

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