Москва, , 14:50 — REGNUM Магазины одежды, обуви, детских и канцелярских товаров в середине августа впервые получили выручку, превысившую докризисный уровень. Таковы итоги исследования IТ-компании «Эвотор».

Школьная форма Дарья Антонова © ИА REGNUM

За период с 17 по 23 августа выручка малого и среднего бизнеса на 1,3% превысила показатели начала марта. При этом только 89% таких предприятий вернулись к работе после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Торговый оборот вырос в преддверии 1 сентября. В детских магазинах выручка превысила мартовские значения на 23%, возобновили работу 83% таких торговых точек. В магазинах канцтоваров (их 89%) разница в выручке составила 11% на минувшей неделе и 56% — на неделе с 10 по 16 августа, сообщает ТАСС.

В несетевых магазинах одежды выручка выросла на 14% к марту на прошлой неделе и на 8% — с 10 по 16 августа. Для несетевых магазинов обуви показатель составил 7% и 6% соответственно.

Аналитики учитывали данные 650 тысяч онлайн-касс «Эвотор» в российских торговых точках малого и среднего бизнеса.

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