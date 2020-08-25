Киев, , 14:39 — REGNUM Увеличение расходов на выплату повышенных размеров минимальной заработной платы на Украине будет осуществлено за счет экономии расходов на обслуживание государственного долга в сумме 3,5 млрд грн, говорится в комментарии украинского министерства финансов, обнародованном сегодня, 25 августа.

Минфин объясняет, что экономия на долге образовалась, в частности, из-за отклонения фактического курса гривны относительно иностранных от прогнозного, который использовался при подготовке госбюджета-2020 года (т. е. бюджетный курс гривны был значительно выше, чем фактический — ред.)

Также ведомство заявило о пересмотре прогноза доходов госбюджета в связи с повышением минимальной зарплаты примерно на 0,5 млрд гривен.

Министерство отмечает, что в целом предложенные изменения будут стимулировать рост потребительского спроса, а также обеспечат детенизацию «серых» зарплат на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины поддержала в целом первый этап увеличения минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен в месяц с 1 сентября этого года. Власти заявляют, что следующие два этапа повышения — сначала до 6 тыс. грн, а потом до 6,5 тыс. грн — состоятся в следующем году. В правительстве заявляли, что первый этап повышения минимальной зарплаты будет «стоить» госбюджету 4 млрд грн.