Уфа, , 14:46 — REGNUM Строительство самого крупного из сборных пунктов газа (СП-1) на Канчуринско-Мусинском комплексе подземного хранения газа планируют завершить в текущем году в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, ПАО «Газпром» постепенно реконструирует и расширяет Канчуринско-Мусинский комплекс подземного хранения газа. Строящийся сборный пункт рассчитан на закачку и отбор газа из 48 скважин подземного хранилища. Так, после завершения реализации данного проекта общий объём активного газа в хранилище вырастет с 3 млрд до 4,7 млрд куб. метров. При этом максимальная производительность возрастет до 58,2 млн куб. м газа в сутки.

Отмечается, что главной задачей подземного хранилища является стабилизация сезонной неравномерности потребления газа, а также поддержание оптимального режима работы газотранспортной системы Башкирии зимой во время пиковых нагрузок.

По словам генерального директора ООО «Газпром ПХГ» Игоря Сафонова, по своим объёмам Канчуринско-Мусинский комплекс подземного хранения газа входит в пятёрку аналогичных хранилищ в РФ.

Глава региона Радий Хабиров отметил, что модернизация подземного хранилища газа позволит значительно увеличить объёмы накапливаемого здесь голубого топлива, что является большим подспорьем для региона. Таким образом, предприятие обеспечивает газовую безопасность Башкирии.

Читайте ранее в этом сюжете: За 15 лет в Калужской области построили 1,8 тыс. километров газопроводов