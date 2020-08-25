Москва, , 14:34 — REGNUM Ситуации, когда в банковской сфере России наблюдается дефицит валютной ликвидности, случались и ранее. И не являются чем-то катастрофическим, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Доллар и евро Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Да, на валюту сейчас наблюдается определенный спрос, динамику которого зачастую банкам просчитать заранее непросто. Так что циклические проблемы с наличием достаточного количества валюты у банков — явление, не относящееся к из ряда вон выходящим.

В итоге, если проблемы затягиваются, кредитным учреждениям приходится закупать валюту на открытом рынке для пополнения ликвидности.

И если длительные периоды с дефицитом валюты действительно могут создавать определенные проблемы кредиторам, то краткосрочные колебания запасов валютной ликвидности не опасны.

Что касается физических лиц, то возникшая ситуация, скорее всего, вообще пройдет для них незамеченной», — высказал свою очку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки в июле 2020 года лишились запаса валютной ликвидности, следует из аналитического обзора Райффайзенбанка.

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