Нижний Новгород, , 14:30 — REGNUM Товарооборот Нижегородской области с Китаем по итогам первого полугодия 2020-го увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил почти 405 млн долларов — сообщает пресс-служба правительства региона.

Экспорт Нижегородской области в Китай по итогам первого полугодия 2020 года составил 225,5 млн долларов. Поволжье поставляет в Китай электрические устройства и аппаратуру связи, а также печатную и продовольственную продукцию.

Китай — один из основных внешнеторговых партнеров Нижегородской области на протяжении последних десяти лет. Поднебесная остается на первом месте в рейтинге внешнеторговых операций региона.

Всего у региона 128 контрагентов внешнеторговой деятельности.