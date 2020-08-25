Пермь, , 14:27 — REGNUM Пермский завод «Машиностроитель» планирует запуск серийного производства деталей и узлов двигателя ПД-14 в 2020 году, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По словам гендиректора предприятия Владимира Ломаева, сейчас на стадии завершения находится строительство нового корпуса для серийного производства мотогондол и узлов двигателя ПД-14. Работы ведутся на средства Фондов развития промышленности. Предполагается, что на полную мощность массовое производство выйдет к 2025 году — ежегодно завод будет изготавливать 20−25 комплектов.

«ПД-14 — один из наиболее совершенных российских авиационных двигателей. Такие значимые проекты дают дополнительную загрузку производства, устойчивость завода и стабильность людям. Кроме того, появляется спрос на высококвалифицированные кадры, а значит и возможность для молодых специалистов реализоваться в родном крае», — отметил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время инспектирования хода реализации проекта по созданию на базе завода новейшего производства узлов мотогондол (отсек для размещения двигателя) и двигательной установки (транспортировочный контейнер) для перемещения и монтажа двигателя ПД-14.

Стоит отметить, завод «Машиностроитель» с 2012 года является участником проекта по созданию перспективного двигателя ПД-14 для узкофюзеляжных магистральных самолетов пятого поколения МС-21. С 2017 года реализуется инвестиционный проект по созданию мотогондол стоимостью 1,855 млрд рублей.