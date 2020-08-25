Москва, , 14:26 — REGNUM Система начисления пенсий в России чрезвычайно сложна и запутана, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя результаты проверки Счетной палаты РФ.

«Зачастую даже опытные эксперты затрудняются подсчитать, какая же в итоге пенсия должна быть назначена тому или иному гражданину.

А уж в ситуации, когда человек имел несколько счетов, менял фамилию, или при иных действиях, ведущих к риску неоднозначной идентификации труженика, ошибки были практически предопределены.

Система пенсионного обеспечения нуждается в глубоком реформировании. И не только в той части, в какой это видит государство, а именно в увеличении пенсионного возраста.

Пенсионная система вызывает многочисленные споры и в части наведения фактического порядка в системе учета и начисления пенсионных баллов, и в совершенствовании всех сопутствующих механизмов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки в июле 2020 года лишились запаса валютной ликвидности, следует из аналитического обзора Райффайзенбанка.

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