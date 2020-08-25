Киев, , 14:12 — REGNUM Представитель «Слуги народа», народный депутат Рады Ирина Верещук отрицает, что правительство страны рассматривает возможность увеличения доходов госбюджета за счет налогов.

Об этом она заявила на брифинге сегодня, 25 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, люди на Украине и так после пандемии «страдают», потому что не могут выйти даже на докризисный уровень и не могут позволить себе оплатить все налоги за всех своих работников.

«Тут нужно смотреть глазами бизнеса, тут я на стороне бизнеса. Хотя я как государственник понимаю, что нужно собирать налоги, но я понимаю и людей — малый и средний бизнес», — отметила Верещук.

Она призвала правительство найти баланс между тем, как обеспечить бизнес и как увеличить социальные стандарты.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада повысила минимальную зарплату на Украине до 5 тыс. грн. Киев проигнорировал обращение Европейской бизнес-ассоциации, эксперты которой заявили, что такой шаг лишь увеличит уровень теневых выплат.

Также отметим, что Ирина Верещук является кандидатом от «Слуги народа» на выборах мэра Киева, которые должны состояться 25 октября.