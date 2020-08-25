Стокгольм, , 14:58 — REGNUM Авиакомпания «Скандинавские авиалинии», крупнейший перевозчик Северной Европы, отчиталась о крупных убытках. В период с мая по июль, который обычно является самым прибыльным временем года для авиаперевозчика, убытки до налогообложения составили 2,1 миллиарда шведских крон (€202,8 млн). Об этом 25 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Наш самый важный летний период сорван из-за пандемии. Наши доходы снизились на 80%, а пассажиропоток сократился на 85% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Если мы хотим пережить этот кризис, который переживает весь мир, нам нужна антикризисная помощь», — заявил генеральный директор авиакомпании Рикард Густафсон.

В то же время в отчете за третий квартал подчеркивается, что спрос на авиабилеты постепенно восстанавливается. Однако количество пассажиров все равно снизилось на 86% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что весной текущего года порядка 5 000 сотрудников «Скандинавских авиалиний» были уведомлены о своем увольнении.