Стокгольм, 25 августа 2020, 14:58 — REGNUM Авиакомпания «Скандинавские авиалинии», крупнейший перевозчик Северной Европы, отчиталась о крупных убытках. В период с мая по июль, который обычно является самым прибыльным временем года для авиаперевозчика, убытки до налогообложения составили 2,1 миллиарда шведских крон (€202,8 млн). Об этом 25 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.
В то же время в отчете за третий квартал подчеркивается, что спрос на авиабилеты постепенно восстанавливается. Однако количество пассажиров все равно снизилось на 86% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, что весной текущего года порядка 5 000 сотрудников «Скандинавских авиалиний» были уведомлены о своем увольнении.