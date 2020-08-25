Москва, , 13:34 — REGNUM Слухи о забастовках в Белоруссии оказали заметное влияние на международные финансовые рынки. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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«Конечно, любые забастовки и даже слухи о забастовках влияют на экономику. На прошлой неделе газета Financial Times сообщила о том, что акции германского производителя калийных удобрений резко выросли только на слухах о том, что «Беларуськалий» встал на забастовку», — заявил Корнилов.

«Если будет такая нестабильность и такая неуверенность, то в конце концов «Беларуськалий» потеряет очень много, в том числе китайские контракты, что сыграет на руку, кстати, и российским производителям», — отметил он.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в связи с этим заявила о том, что «протестующие попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками.