Москва, , 13:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет немало возможностей выйти из политического кризиса в стране благополучно для себя. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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«У Лукашенко есть немало способов обуздать эти протесты. Один из них, самый эффективный, проверенный веками, самый лучший способ подавить протест — это его возглавить. В принципе, такие варианты сценария тоже есть и их тоже надо учитывать», — заявил Корнилов.

В то же время эксперт допустил и возможность повторения худшего сценария — например, такого, какой был на Украине в 2014 году.

«Помните, как (оппозиционные telegram-каналы) в это воскресенье подогревали страсти? Диктатор во дворце, диктатор там, диктатор готовит эвакуацию, достаточно немного поднажать. То есть они в принципе вели эту толпу на штурм в конечном-то итоге. Рано или поздно, я уверен, такие попытки будут предприниматься», — отметил он.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в связи с этим заявила о том, что «протестующие попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками. Сам Лукашенко также позже прибыл в свою резиденцию — с автоматом и в бронежилете.