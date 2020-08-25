Спасский район, Нижегородская область, , 13:19 — REGNUM В селе Спасское Нижегородской области завершилось благоустройство «Карашева колодца» — места, постоянно посещаемого верующими, а также исторической территории на улице Рабочей, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоимость контракта 3,9 млн рублей. Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

У колодца появились две площадки для отдыха, соединенные между собой железной лестницей. Там установлены лавочки, урны, проведено освещение. На смотровой площадке появилась ротонда. Также общественное пространство оборудовано видеонаблюдением, доступен Wi-Fi. Второй этап благоустройства планируют реализовать в 2021 году — на смотровой площадке установят подзорную трубу и построят пешеходный мост реку Лазутку.

Освященный родник «Карашев колодец» расположен в центре села Спасское Нижегородской области. Рядом установлена скульптура монаха, каменная часовня, открытая купель.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 млрд рублей.