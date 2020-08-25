Подгорица, , 13:18 — REGNUM С момента появления в Черногории первых зараженных коронавирусом, на рынке недвижимости страны нет иностранных покупателей, сообщила президент ассоциации предпринимателей Черногории Эдита Даутович.

Недвижимость покупают, причем не очень активно, только сами граждане Черногории.

Несмотря на это, по ее словам, снижения цен не произошло. Цены в привлекательных районах остались такими же, как в январе и феврале 2020 года. В то же время, добавила она, произошло резкое падение цен на аренду недвижимости.