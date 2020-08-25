Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону названы сроки реконструкции обсервационного корпуса роддома № 5. Здание планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 25 августа.

Корпус на 146 коек будет рассчитан на 100 посещений в смену. Вместо старого корпуса подрядчик построит новое семиэтажное здание. Стоимость реконструкции составляет 982,5 млн рублей. Средства выделены из регионального и муниципального бюджетов.

«Это очень важный для донской столицы социальный объект, с его открытием появится возможность оказывать высокотехнологичную помощь неотложным беременным и роженицам с показаниями, утверждёнными в санитарно-эпидемиологических требованиях», — отметил заместитель ростовского сити-менеджера по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

ИА REGNUM напоминает, что изначально работы по реконструкции роддома № 5 оценивались в 992,4 млн рублей. Здание, построенное в 1937 году, было признано аварийным в марте 2016 года.

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