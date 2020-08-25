Москва, , 13:17 — REGNUM В рамках белорусского протеста возникли организаторы, которые целенаправленно разжигают конфликт с властью. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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«Сценариев очень много на самом-то деле. Может быть telegram-каналы к этому и ведут. Помните, как они в это воскресенье подогревали страсти? Диктатор во дворце, диктатор там, диктатор готовит эвакуацию, достаточно немного поднажать. То есть они в принципе вели эту толпу на штурм в конечном-то итоге», — заявил Корнилов.

Эксперт напомнил о событиях на киевском Майдане, когда на протяжении нескольких месяцев политическая обстановка поддерживалась в состоянии пусть и хрупкого, но баланса. Однако развязка последовала, когда организаторы этих протестов устроили кровавую бойню.

«Рано или поздно, я уверен, такие попытки будут предприниматься», — отметил он.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в связи с этим заявила о том, что «протестующие попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками. Сам Лукашенко также позже прибыл в свою резиденцию — с автоматом и в бронежилете.