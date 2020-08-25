Москва, , 13:09 — REGNUM Белорусская оппозиция всегда сможет найти повод для протестной мобилизации — или, если понадобится, искусственно его создать. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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«На воскресенье они готовят свою технологию, будет день рождения Лукашенко, они готовят поздравление. Всё время находят мобилизационные поводы для своего электората», — заявил Корнилов.

«Этот воскресный митинг — это и будут определённые сигналы властям, Лукашенко лично, что никто не собирается идти на затухание страстей и этих протестов», — подчеркнул он.По его мнению, в дальнейшем организаторы, «подогревающие» протест, не остановятся ни перед чем, чтобы довести массы до должной степени раздражения белорусским президентом.«Возможно и с кровью, возможно и с выстрелами. Опять-таки мы помним, как это было на киевском Майдане, когда на протяжении нескольких недель, да что там недель — месяцев, всё шло вроде ни шатко ни валко. Но тогда организаторы этих протестов мы помним к каким методам прибегли, начав кровавую бойню там», — указал он.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в связи с этим заявила о том, что «протестующие попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками. Сам Лукашенко также позже прибыл в свою резиденцию — с автоматом и в бронежилете.