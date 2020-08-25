Москва, , 13:06 — REGNUM Законопроект, продлевающий действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

Поправками действие налога предлагается продлить до 1 января 2025 года.

«Сохранение это льготного режима стимулирует восстановление и развитие малого бизнеса, оно позволит сэкономить средства, которые в ином случае потребовались бы на ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечит стабильный источник доходов для муниципальных бюджетов», — отметил Миронов.

ЕНВД был законодательно установлен в 2012 году как специальный льготный налоговый режим, направленный на поддержу малого бизнеса, предполагается что его действие закончится в декабре 2020 года.

Это уже второй законопроект на эту тему: 7 августа законопроект, направленный на продление срока действия режима единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты нижней палаты парламента по главе с Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»). Они предложили продлить период действия ЕНВД до 1 января 2024 года.

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