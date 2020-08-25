Барнаул, , 12:59 — REGNUM Ошибки, выявленные Счётной палатой РФ в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин назвал «чисто технологическими». Комментируя тему корреспонденту ИА REGNUM, он пояснил:

«Чисто технологические ошибки ведения информационных систем. Просто для любой информационной системы всегда делаются программы контрольных проверок, которые должны выявлять эти ошибки. А в данном случае в программном обеспечении видимо не предусмотрели таких контрольных проверок. На это, как правило, наслаиваются противоречия из-за постоянно меняющихся правил игры.

Так, например, мы только что у себя в ТСЖ столкнулись, что не могли сдать новую форму отчетности, введенную в связи с электронными трудовыми книжками. Просто создатели программного обеспечения не учли обязательные требования контрольных проверок. Еще одна проблема — ведомственная нестыковка информационных систем.

Только что мы столкнулись с тем, что те пенсионеры, кто оформлял приватизацию квартир в начале 90-х, не попали в базы Росреестра и теперь вынуждены ходить по судам и узаконивать собственность. Ко мне, как к бывшему руководителю предприятия, обращаются мои бывшие работники, так как в свое время данные не попали в архив и теперь им надо искать возможные варианты доказательств для начисления размера пенсий. Кстати — ведь Счетная палата как-то проверила и нашла ошибки. Стало быть, у них такая программа контроля есть, так пусть подарят Пенсионному фонду».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата России по итогам проверки деятельности ПФР в 2017—2019 годах обнародовала информацию об ошибках в системе персонифицированного учета, которые привели к нарушению прав граждан. В частности, речь идёт об открытии на одного человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким людям.

Читайте ранее в этом сюжете: В работе ПФР выявили ошибки при начислении пенсий