Москва, , 12:56 — REGNUM 30 августа, в день рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко, следует ожидать новых массовых манифестаций в Белоруссии и новых провокаций. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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"Telegram-каналы используют любой повод под воскресный протест — помните, в этот раз они вбросили фейк о повешенном якобы демонстранте? Потом они подкорректировали, когда уже митинги воскресные закончились. Но в воскресенье люди вышли с портретами этого убитого якобы властями человека», — заявил Корнилов.

«На воскресенье они готовят свою технологию, будет день рождения Лукашенко, они готовят поздравление. Всё время находят мобилизационные поводы для своего электората», — указал он.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в связи с этим заявила о том, что «протестующие попытались пойти на штурм Дворца независимости».