Джакарта, , 12:55 — REGNUM Индонезия и Канада намерены поддержать малые и средние предприятия, особенно те, которые принадлежат женщинам или возглавляются ими, посредством подписания меморандума о взаимопонимании по развитию экспорта, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Ожидается, что меморандум станет основой для содействия сотрудничеству в области развития экспорта, особенно в поддержке продвижения в Канаду экспорта индонезийских товаров и услуг, принадлежащих женщинам-предпринимателям.

«Подписание меморандума является формой постоянных усилий двух стран по поиску различных возможностей для улучшения торговых отношений между Индонезией и Канадой, обеспечивая при этом торговую деятельность и экономический рост», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Стороны надеются, что реализация указанного меморандума поможет улучшить возможности и конкурентоспособность индонезийских бизнес-участников, чтобы получить лучший доступ на канадский рынок.

Напомним, с 2017 года Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Канада начали обсуждение возможности формирования в будущем соглашения о свободной торговле между АСЕАН и Канадой.

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