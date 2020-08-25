Москва, , 12:51 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») видит негативные тенденции в Белоруссии в сфере IT из-за протестов.

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«Из Белоруссии побежали IT-компании. Мелкие бросились на выход с самого начала текущего политического кризиса, когда на них попыталось оказать давление руководство Белорусского парка высоких технологий. Теперь дошло до крупных. Эвакуирует свой офис Яндекс. Объявила о закрытии и эвакуации представительства японская Rakuten, владеющая мессенджером Viber. Уедут и другие, в том числе местные», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

По его мнению, это закономерный итог политики «мне плевать на инвесторов и инвестиционный климат» и, конечно, нынешнего кризиса.

«Белоруссии больше нечего предложить IT», — делает вывод Горелкин.

Самое ценное имущество у IT-компаний — права на интеллектуальную собственность и мозги разработчиков, но ни то, ни другое не национализировать, а если даже как-то отобрать бренд компании, то интеллектуальные ноу-хау не отберешь, указал также парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, итоги выборов президента Белоруссии с объявленной победой Александра Лукашенко вызвали массовые протесты в республике.