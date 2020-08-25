Москва, , 12:44 — REGNUM Перехват политической инициативы президентом Белоруссии Александром Лукашенко на фоне продолжающихся протестов может создать мнимую видимость стабилизации политической обстановки в государстве. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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«Категорически не согласен. Я на прошлой неделе с белорусскими коллегами по этому поводу спорил, которые говорят самоуспокаивающие мантры насчёт того, что уже всё тихо и скоро успокоится само собой, рассосётся», — заявил Корнилов.

«Я их предостерегал, что то же самое мы неоднократно слышали в ходе киевского майдана: всё, майдан якобы рассосался, были периоды, когда человек 30−40 на Майдане стояло. Но для этого отработаны технологии подогрева этих страстей, этих протестов», — указал он.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в связи с этим заявила о том, что «протестующие попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками. Сам Лукашенко также позже прибыл в свою резиденцию — с автоматом и в бронежилете.