Нур-Султан, , 12:40 — REGNUM Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз инфляции по итогам 2020 года. Об этом 25 августа заявил глава финансового регулятора Ерболат Досаев на заседании правительства.

По данным Нацбанка, уровень инфляции в 2020 году составит 8−8,5%. Ранее этот показатель был спрогнозирован на уровне 9−11%. Досаев отметил, что в республике наблюдается слабый внутренний спрос, что повлияет на замедление темпов роста цен.

В финансовом регуляторе считают, что в 2021 году уровень годовой инфляции сложится в целевом коридоре 4−6%. Это станет возможным за счет роста цен на нефть и восстановления казахстанской экономки.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Казахстана рассчитывают на средний темп роста валового внутреннего продукта в 2021—2023 годах в 4%.

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