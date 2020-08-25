Москва, , 12:38 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года урезана на 150 млрд рублей.

«По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей», — сказал Рогозин в интервью ТАСС.

Он добавил, что ФКП была урезана, не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Информационные спутниковые системы» заявили, что в соответствии с Федеральной космической программой в России в ближайшие пять лет будет произведено 27 спутников ГЛОНАСС.

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