Чебоксары, , 12:38 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» («Промтрактор-Промлит») подано многомиллионное требование от налоговой службы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В ходе банкротного дела поступило требование от УФНС по Чувашии о включении в реестр требований кредиторов общества задолженности по капитализированным платежам в сумме 168 652 298,32 рублей. Уточняется, что основанием возникновения задолженности является заявление регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Чувашии от 5 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, общество «Чебоксарский завод промышленного литья» в июне 2020 года решением Арбитражного суда Чувашии признано несостоятельным (банкротом), конкурсное производство открыто до 30 декабря 2020 года.

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