Сеул, , 12:43 — REGNUM В столице Южной Кореи обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Сеула и Seoul Metropolitan Council.

В настоящее время обсуждается три варианта повышения стоимости: на 200 вон (~$0,17), на 250 вон (~$0,21) и на 300 вон (~$0,25).

Известно, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте столицы повышалась пять лет назад, в 2015 году.

В настоящее время минимальная стоимость проезда в Сеульском метро при использовании транспортной карты составляет 1250 вон (~$1,05), в автобусах — 1200 вон (~$1,01).