Пермь, , 12:31 — REGNUM В Перми из-за эпидобстановки, связанной с распространением коронавируса, изменилась экономическая ситуация. Сокращение доходов муниципального бюджета прогнозируется на 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

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В целях возмещения выпадающих доходов городской казны планируется привлечь кредит из краевого бюджета с минимальной процентной ставкой 0,1% на срок до пяти лет.

В краевой столице решается вопрос о перераспределении средств. В приоритете остается реализация нацпроектов и мероприятий в рамках подготовки к 300-летию города (юбилей город отметит в 2023 году). Расходы по восьми инвестпроектам в объеме 630 млн рублей предложено перенести на 2021−2022 годы.