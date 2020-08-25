Москва, , 12:23 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров в истории с «Башкирской содовой компанией» оказался заложником ситуации, не разрешенной его предшественником на посту главы региона, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Пётр Кирьян.

«Все, кто более-менее погружен в знание проблематики вокруг истории с БСК, знают, что компания довольно долго пыталась отстоять свою точку зрения, подводя под нее свою базу, но у населения, у неравнодушных граждан существовала альтернативная точка зрения. Плюс статус территории, которая является своеобразным символом региона, но при этом этот статус не является формальным препятствием к оформлению документации на разработку территории сырьевого месторождения. Сейчас мы видим, что руководство республики в лице Радия Хабирова не стало воевать с собственными гражданами. То есть история о том, что необходимо как минимум всё приостановить, сесть и посмотреть, где компании взять сырье, как быть с самой компанией, может быть, даже национализировать ее, если для нее это критично, и как вообще выстроить выход из создавшейся ситуации. Понятно, что администрация заняла проактивную позицию, то есть она не просто признала проблему и устранилась, а подбирает ключи к ее решению», — подчеркнул Пётр Кирьян в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я был бы осторожен в оценке вопроса возможности выкупа республикой доли в компании. Скорее, может просто поменяться собственник. Я бы сформулировал это именно в такой конфигурации. Если мы говорим о Башкирии как о собственнике тех или иных активов и об участнике в разных предприятиях, там есть прецедент «Башнефти», где было в том числе и судебное оспаривание прошлых сделок с пакетом акций, сложные судебные процедуры. Так что если рассматривать гипотетическую возможность смены собственника в компании БСК, слова Радия Хабирова о том, что нужны быстрые решения, — не для «красного словца». У региона есть опыт работы с активами, когда один собственник утрачивал право работы на объекте, а другой его приобретал», — рассказал эксперт.

«Что же касается самой компании, то, честно сказать, в этом конфликте мне не очень понятно, почему она выступает столь формально и сухо. Есть точка зрения, что, как и собственники многих других бизнесов в России, собственники БСК могут находиться за ее пределами, и могут немного не осознавать тонкость момента. Но всё же я не вижу причин, почему собственники БСК и администрация республики не могут связаться и найти решение, приемлемое прежде всего для жителей региона», — завершил свой комментарий представитель ИРП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии проходит проверка сделки по отчуждению государственного пакета акций «Башкирской содовой компании».

Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что ему нужны быстрые решения по этому вопросу. Глава региона поручил первому вице-премьер правительства Башкирии Андрею Назарову взять координацию данной работы на себя и подключить к решению этого вопроса прокуратуру.

Читайте ранее на эту тему: Минприроды готово оказать содействие в создании заповедника на горе Куштау; В Башкирии проверяют сделку по отчуждению госпакета акций БСК

Читайте развитие сюжета: В Башкирии дадут правовую оценку вырубке леса на горе Куштау