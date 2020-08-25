Сеул, , 12:40 — REGNUM За последние четыре года экспорт лапши быстрого приготовления рамен из Южной Кореи увеличился почти в три раза. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в 2015 году экспорт составил 55 378 тонн, однако к 2019 году он вырос в 2,74 раза до 137 284 тонн.

В денежном эквиваленте экспорт вырос в два раза с $218 млн до $466 млн.

Отмечается, что наибольший объём поставок пришёлся на Китай (41 537 тонн), за ним следуют США (14 908 тонн), Япония (9 638 тонн), Австралия (6 147 тонн), Индонезия (5988 тонн), Тайвань (5962 тонны), Вьетнам (5669 тонн), Таиланд (5170 тонн), Филиппины (4251 тонны), Малайзия (4222 тонны).