Барнаул, 25 августа 2020, 12:22 — REGNUM Накануне учебного года учитель начальных классов одной из барнаульских школ Наталья Рябова призналась, что она и её коллеги вынуждены работать без компьютеров, принтеров, электронных досок и проекторов. Об этом педагог сообщила в ходе интернет-форума, который на сайте барнаульской мэрии провёл сегодня, 25 августа, председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.
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Отвечая на вопрос «будут ли изменения в тарифной сетке педагогов в связи с новыми условиями труда», чиновник заявил, что поскольку учебный процесс будет организован очной форме, то дополнительных расходов и средств от учителей не потребуется.
«Так называемые «новые условия труда», связаны с обеспечением безопасности учебно-воспитательного процесса в школе и требуют дополнительных расходов на проведение термометрии, дополнительной дезинфекции помещений, обеззараживания воздуха. Все это будет обеспечено за счет бюджетных средств», — пояснил Андрей Муль. При этом он не уточнил, на кого и за счёт каких средств будет возложена обязанность по постоянной дезинфекции в классах и других помещениях школ, как того требуют рекомендации Роспотребнадзора.
Что касается обеспеченности классов, то чиновник Барнаульской мэрии заявил:
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