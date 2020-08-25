Барнаул, , 12:22 — REGNUM Накануне учебного года учитель начальных классов одной из барнаульских школ Наталья Рябова призналась, что она и её коллеги вынуждены работать без компьютеров, принтеров, электронных досок и проекторов. Об этом педагог сообщила в ходе интернет-форума, который на сайте барнаульской мэрии провёл сегодня, 25 августа, председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.

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Отвечая на вопрос «будут ли изменения в тарифной сетке педагогов в связи с новыми условиями труда», чиновник заявил, что поскольку учебный процесс будет организован очной форме, то дополнительных расходов и средств от учителей не потребуется.

«Так называемые «новые условия труда», связаны с обеспечением безопасности учебно-воспитательного процесса в школе и требуют дополнительных расходов на проведение термометрии, дополнительной дезинфекции помещений, обеззараживания воздуха. Все это будет обеспечено за счет бюджетных средств», — пояснил Андрей Муль. При этом он не уточнил, на кого и за счёт каких средств будет возложена обязанность по постоянной дезинфекции в классах и других помещениях школ, как того требуют рекомендации Роспотребнадзора.

Что касается обеспеченности классов, то чиновник Барнаульской мэрии заявил:

«В 2020 году в школы города Барнаула поступило компьютерное оборудование, интерактивные комплексы на общую сумму 34,1 млн. рублей. Из бюджета города 4,2 млн. рублей, из краевого бюджета 3,9 млн. рублей, из федерального бюджета 16 млн. рублей. При этом поставки осуществлялись во все общеобразовательные учреждения города Барнаула» .

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается напряженной, ежедневно в регионе выявляют десятки новых носителей SARS-CoV-2. Праздничные линейки 1 сентября на улице проведут только для первых и одиннадцатых классов.

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