Москва, , 12:19 — REGNUM Появление президента Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом во время прибытия в свою резиденцию на фоне крупного митинга в столице показало гражданам не только Белоруссии, но и Украины, что украинский сценарий 2014 года в Минске не повторится. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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»Спорный, конечно, шаг на самом-то деле. Но я смотрю реакцию некоторых моих бывших земляков, жителей Украины, особенно Донбасса, которые, видя Лукашенко с автоматом и бронежилете, вздыхали, что это не Янукович», — заявил Корнилов.

«Стоило Януковичу так появиться в разгар майдана перед своим «Беркутом», перед своими спецназовцами, всё бы прошло по-другому. Но нет: он сдал своих силовиков и, по сути дела, сбежал. Лукашенко показывает, что он не Янукович», — подчеркнул он.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в связи с этим заявила о том, что «протестующие попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками. Сам Лукашенко также позже прибыл в свою резиденцию — с автоматом и в бронежилете.