Москва, , 12:10 — REGNUM Важным элементом демонстративного прибытия президента Белоруссии Александра Лукашенко в свою резиденцию на фоне крупных протестов было указание на лояльность силовиков и армии главе государства. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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«Он эти сигналы подаёт каждый день, каждый раз. Собственно, в воскресенье, когда вы видели эту демонстрацию Лукашенко с автоматом и в бронежилете, многие обратили внимание на его слова: «мы с ними разберёмся». Тут очень важно было ему показать реакцию омоновцев, спецназовцев, которые заявили «мы с вами до конца», — заявил Корнилов.

«Вот этот сигнал он должен был донести до граждан своей страны. Что силовики, что армия, что ОМОН, спецназ на его стороне», — указал он.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в связи с этим заявила о том, что «протестующие попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками. Сам Лукашенко также позже прибыл в свою резиденцию — с автоматом и в бронежилете.