Москва, , 11:56 — REGNUM Приведение в боевую готовность армии в Белоруссии может служить сугубо политическим целям. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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"Не надо забывать, тут чисто политтехнологический ход в условиях, когда объявляется мобилизация — на Украине этот вариант обкатан», — заявил Корнилов.

«Можно в принципе любого оппозиционера, как правило, молодого человека, как правило, студента, как правило, человека, освобождённого от призыва в армию, под эту сурдинку привлекать в ряды вооружённых сил и тем самым лишать протест вот этих самых наиболее активных. Порой даже боевиков», — указал он.

По его словам, никакой реальной военной угрозы для Белоруссии в настоящее время никто не представляет, однако ряд польских общественных деятелей периодически «подогревают почву» для поддержания таких ожиданий.

«Лукашенко подыгрывают некоторые польские националисты, главный редактор еженедельника польского Томаш Соммер уже заявил о том, что надо честно признаться, что в случае распада Белоруссии Польша должна получить Гродно», — отметил Корнилов.

Ранее минобороны Белоруссии сообщило о намерении привести в высшую степень готовности часть армии в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался 24 августа.