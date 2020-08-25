Москва, , 11:50 — REGNUM Провокационные заявления ряда польских общественных деятелей в отношении Белоруссии создают удобную почву для президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы говорить о внешней военной угрозе для страны. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

"В данный момент никто в НАТО всерьёз это не рассматривает, как я понимаю, в Польше тоже. Но смотрите, как Лукашенко подыгрывают некоторые польские националисты, главный редактор еженедельника польского Томаш Соммер уже заявил о том, что надо честно признаться, что в случае распада Белоруссии Польша должна получить Гродно. Что очень поспособствовало соответствующей риторике Лукашенко», — заявил Корнилов.

По его словам, Лукашенко пытается строить сейчас всю свою кампанию именно на угрозе внешнего вторжения, якобы возросшей после всех этих событий в Белоруссии.

Ранее минобороны Белоруссии сообщило о намерении привести в высшую степень готовности часть армии в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался 24 августа.