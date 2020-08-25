Пекин, , 11:56 — REGNUM С января по июль 2020 года продажи новых машин марки Jetta (под ней выпускаются удешевленные версии Volkswagen) составили рекордные 100 тысяч единиц в Китае. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Долгое время модели Jetta были доступны только для китайских покупателей, однако в июне 2020 года дилеры немецкого автопроизводителя Volkswagen приступили к продажам новой Jetta в России.

«Уверенный старт бренда Jetta, что вполне очевидно, вызвал интерес со стороны рынков других стран, где уже продаются автомобили Volkswagen», — заявил президент компании Jetta Харальд Мюллер.

Напомним, в начале текущего года на авторынке КНР появился трехрядный внедорожник Jetta VS7. Это авто представляет из себя бюджетную версию Skoda Karoq с удлинённой колёсной базой. Модель оснащена турбированным движком 1,4 TSI на 150 л. с. и 6-скоростной автоматической трансмиссией.

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