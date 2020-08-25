Москва, , 11:44 — REGNUM Белоруссия оказалась в эпицентре информационной гибридной войны. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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«Внешнее вторжение в Белоруссию уже началось, во всяком случае в плане гибридной информационной и кибервойны», — заявил Корнилов.

«А что касается военного вторжения, ну, в принципе, мы видим, что да — Лукашенко пытается строить сейчас всю свою кампанию именно на угрозе внешнего вторжения, якобы возросшей после всех этих событий в Белоруссии», — отметил он.

По его словам, на данный момент нет никаких признаков того, что НАТО или Польша разрабатывают какие-то планы по вмешательству в Белоруссию. Однако периодические провокационные заявления в польских СМИ дают Лукашенко повод говорить о внешней угрозе.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о намерении привести в высшую степень готовности часть армии в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался 24 августа.