Москва, , 11:42 — REGNUM Российская государственная корпорация «Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум об учреждении совместного предприятия для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода в Китай. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Газпрома.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на встрече председателя госкорпорации Алексея Миллера и премьер-министра страны Ухнаагийна Хурэлсуха.

«Стороны обсудили перспективы сотрудничества по проекту трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Газпром по поручению президента России Владимира Путина начал проектно-изыскательские работы по прокладке газопровода «Сила Сибири — 2».

По словам Миллера, «Сила Сибири — 2» может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров.

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