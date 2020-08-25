Москва, , 11:37 — REGNUM Подавляющее большинство работодателей в России (81%) не проводили сокращения сотрудников и не планируют. Такие результаты исследования приводит ВЦИОМ и Национальное агентство развития квалификаций (НАРК).

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Сократили персонал в пандемию коронавируса и планируют сокращения 4% руководителей. При этом 3% работодателей набирают или провели набор новых сотрудников.

Полностью прекратили деятельность 8% организаций и компаний в России. Продолжают работать, но сократили (или планируют) численность сотрудников 4% руководителей.

Опрос проведен с 6 мая по 29 июня 2020 года. Опрошен 4131 работодатель. Предельная ошибка выборки составляет ±1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 48% предприятий и компаний сохранили свой прежний режим работы, 44% — продолжают работать удаленно.

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