Москва, , 11:44 — REGNUM Российским нефтяникам могут повысить нормативы по объёмам продажи топлива на биржевых торгах. Об этом рассказал заместитель руководителя ФАС, статс-секретарь Андрей Цариковский в опубликованном 25 августа интервью ТАСС.

На сегодняшний день нефтяные компании фактически перевыполняют норматив, они поставляют на биржевой рынок около 19% произведенного бензина при планке в 11%. Для дизельного топлива норматив — 7,5%, доля поставок на биржу — 10%.

«Их можно повысить ещё, но опять же, мы с Минэнерго старались не делать резких движений», — отметил Цариковский.

По его словам, нормативы будут повышены для бензина до 15%, а для дизельного топлива до 10%, когда наступит ясность, что «текущие уровни закрепились».

Как сообщало ИА REGNUM, продажи бензина и дизельного топлива через биржевые торги регулирует совместный приказ Минэнерго и ФАС. На период низкого спроса на топливо нормативы понижали, однако с 1 июля временное изменение было отменено.