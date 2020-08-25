Иркутск, , 11:16 — REGNUM Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев признал важность роли общественности в сохранении озера Байкал, предложив создать в регионе некоммерческий фонд по сохранению уникального озера. Подробности сообщает официальный сайт областного правительства.

Данный вопрос был поднят на встрече с представителями экологической общественности Приангарья, поскольку в охраняемый зоне байкальской территории предстоит осуществить вырубки леса для расширения БАМа и Транссиба.

Игорь Кобзев ещё раз подтвердил, что не допустит бесконтрольных вырубок, а компания РЖД берет на себя обязательства по лесовосстановлению. Средства, привлечённые в создаваемый некоммерческий фонд, планируется направлять на проведение мероприятий по сохранению экосистемы Байкала, в частности — на очистку береговой линии и дна, ликвидацию свалок.

«Я готов первым перечислить определённую сумму во вновь создаваемый фонд. Полагаю, что моему примеру последуют члены правительства области, пожертвовав свой однодневный заработок. А также представители бизнес-сообщества, на чью активную гражданскую позицию мы очень рассчитываем», — заявил врио губернатора Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание, в ходе которого врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев достаточно чётко обозначил свое видение вопросов, связанных с возможностью вырубки тайги на прибайкальской территории. В частности, он отметил, что поправка к Федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающая сплошные рубки, вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области. Чтобы реализовать закон и не навредить экологической экосистеме озера Байкал, глава Приангарья совместно с РЖД разработал соответствующие предложения.

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