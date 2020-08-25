Майкоп, , 11:13 — REGNUM Возможность исключения молочной продукции из перечня товаров, которые подлежат маркировке, попросил рассмотреть председателя правительства РФ Михаила Мишустина глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Об этом 25 августа сообщает главы республики.

«Главой республики было направлено обращение к председателю правительства РФ с предложением рассмотреть возможность исключения молочной продукции из перечня, подлежащего обязательной маркировке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что это предлагается сделать для того, чтобы не допустить негативных последствий в молочной отрасли Адыгеи, а также для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания, куда входит молочная продукция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов выступил с инициативой о совершенствовании контроля качества молочной продукции.