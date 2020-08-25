Москва, , 11:00 — REGNUM В России после пандемии 48% предприятий и компаний сохранили свой прежний режим работы, 44% — продолжают работать удаленно. Такие результаты исследования приводит ВЦИОМ и Национальное агентство развития квалификаций (НАРК).

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Небольшая доля работников (6%) находилась дома с сохранением заработной платы. Руководителей компаний и предприятий с неоплачиваемым отпуском не зафиксировано (0%).

Большинство работодателей (63%) считают, что спрос на квалифицированных сотрудников после пандемии коронавируса не изменится. Снижения спроса ожидают лишь 7%.

Опрос проведен с 6 мая по 29 июня 2020 года. Опрошен 4131 работодатель. Предельная ошибка выборки составляет ±1,7% (при р < 0,05).

Как сообщало ИА REGNUM, жители России одним из главных минусов удалённой работы назвали то, что члены семьи отвлекают от исполнения служебных обязанностей.

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