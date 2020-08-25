Ташкент, , 10:44 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отменил 70 видов лицензии и 35 документов разрешительного характера, сообщает 25 августа агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Согласно документу, разрешительные документы отменяются с 1 января 2021 года. Кроме того, продлевается срок действия лицензий, которые истекают в 2020 году.

Сокращение числа документов стало возможным за счет объединения и внедрения уведомительного порядка. Кроме того, с 1 января 2021 года сокращаются сроки оформления некоторых лицензий и разрешительных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе Шавката Мирзиёева в Узбекистане запустили комплексное реформирование лицензионных и разрешительных документов для бизнеса.

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