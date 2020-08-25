Уфа, , 10:54 — REGNUM Четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) получил Республиканский онкодиспансер в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Уточняется, что оборудование было поставлено в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Аппараты имеют ряд очень важных характеристик, которые необходимых для эффективной работы служб этого медицинского учреждения. Так, в них установлены аналитические программы оценки готовности больного к самостоятельному дыханию.

Сообщается, что всего в рамках реализации данного проекта планируется закупить 88 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут поставлены в медицинские учреждения региона, оказывающие помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. На эти цели предусмотрен один млрд рублей из средств бюджета РФ.

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